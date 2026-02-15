Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tırın çarptığı 57 yaşındaki Muhammed Nasır hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğu Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Nasır'a, 62 yaşındaki M.T yönetimindeki 06 FOB 488 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nasır'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.T polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ