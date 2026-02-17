Haberler

Kahramanmaraş'ta terk edilmiş kamyonet paniği

Kahramanmaraş'ta terk edilmiş kamyonet paniği
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz bir sürücü tarafından otobüs durağına terkedilen kamyonet, yolcular arasında panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve araç incelendi.

Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz bir kişinin otobüs durağına park edip, kapıları açık şekilde bıraktığı kamyonet polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs durağına giren 60 ZM 872 plakalı kamyonet, sürücüsü tarafından park edilerek kapıları açık şekilde bırakıldı. Kimliği belirsiz sürücünün aracı terk ederek uzaklaşması üzerine durakta bekleyen onlarca yolcu panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan araç, uzman ekipler tarafından incelendi. Yapılan kontrollerin ardından araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Haberler.com
