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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın: Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan güvercin de kurtarılarak doğaya salındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin itfaiyenin yardımı ile güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında bir güvercinin ise içeride mahsur kaldığını gören ekipler seferber oldu. Güvenli bir şekilde dışarı çıkarılan güvercin ekiplerin yardımıyla doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangın sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dulkadiroğlu İtfaiye

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