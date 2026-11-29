Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilde 1 sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ta Kuzey Çevre Karayolu'nda seyir halindeki 46 KA 628 plakalı otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; otomobil yol kenarından kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 KA 628 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Karayolu üzerinde seyir halindeyken takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil yol kenarından kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı