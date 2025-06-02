Kahramanmaraş'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Meydana gelen olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup buluşarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Metin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan diğer şüpheliler ise kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Meydana gelen olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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