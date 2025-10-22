Haberler

Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: İki Ölü, Bir Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: İki Ölü, Bir Ağır Yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta H.Y. isimli bir kişi, eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürüp, eski eşini ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan şahsın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürüp, eski eşini ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem (63) ve üvey kızı Edanur Göksu'nun (19) bulunduğu adrese giderek silahlı saldırı düzenledi. Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Fatma Görkem yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülistan Görkem ve Edanur Göksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
