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Kahramanmaraş'ta otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı, 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ta otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı, 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu'nda otomobilin refüjdeki ağaca çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Çevre Yolu üzerinde Onikişubat ilçesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 DD 250 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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