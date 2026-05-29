Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Nesimi Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Afşin-Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Nesimi Özdemir yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
