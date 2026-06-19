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Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Savruk Şelalesi yakınlarında Ceyhan Nehri'ne serinlemek için giren bir kişi, su debisinin yükselmesiyle kayboldu. AFAD, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi mevkiinde serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne giren ve suyun debisinin yükselmesi sonucu kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan M.B. isimli vatandaş, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi nedeniyle şahıs nehirde kayboldu. Durumun bildirilmesi bölgeye Kahramanmaraş AFAD'dan 8 personel ve 2 araç, sağlık ekiplerinden 3 personel ve 1 araç, jandarmadan 8 personel ve 1 araç, UMKE'den 3 personel ve 1 araç ile itfaiyeden 3 personel ve 1 araç katıldı. Nehir çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hem su yüzeyinde hem de kıyı hattında arama çalışmalarını sürdürüyor. Akıntının kuvvetli olması nedeniyle çalışmaların titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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