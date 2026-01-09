Haberler

Kahramanmaraş'ta 184 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 184 adet sentetik ecza ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 14,14 gram esrar ve 184 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 14,14 gram esrar maddesi ve 184 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Ocak'ta yapılan çalışmalarda 14,14 gram esrar maddesi, 8 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap ele geçirildi. 7 Ocak tarihinde ise 176 adet satışı yetkili makamın iznine tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklanırken 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ




