Kahramanmaraş'ta Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi baraj yolu bölgesi Salman İpek Kavşağı'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kavşakta minibüs ile kamyonet dikkatszlik sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ