Kahramanmaraş'ta Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Kaza, Pazarcık ilçesi baraj yolu bölgesi Salman İpek Kavşağı'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kavşakta minibüs ile kamyonet dikkatszlik sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa