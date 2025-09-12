Haberler

Kahramanmaraş'ta Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi baraj yolu bölgesi Salman İpek Kavşağı'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kavşakta minibüs ile kamyonet dikkatszlik sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
