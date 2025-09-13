Haberler

Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza: 2 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza: 2 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice’ye iş makinesi çarptı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken, abisi 8 yaşındaki Ali ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesi çarptı. 2 yaşındaki Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, abisi Ali ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif S. (26) idaresindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters istikamette seyretmeye başladı. İş makinesi bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki Ali Karagün kardeşlere çarptı. Kazada Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.