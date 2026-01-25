Haberler

Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden uçtu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobil köprüden uçarak 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil körüden uçtu, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde Y.D. yönetimindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Y, A.K, Y.E.Ç, M.Y. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
