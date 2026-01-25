Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden uçtu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil körüden uçtu, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde Y.D. yönetimindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Y, A.K, Y.E.Ç, M.Y. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ