Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını: Saman Yükü Alev Aldı

Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını: Saman Yükü Alev Aldı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kamyonun kasasındaki samanlar, elektrik tellerine takılması sonucu yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş'ta kamyonun kasasındaki samanlar elektrik tellerine takılarak yandı.

Yangın, Elbistan ilçesinde Orhan Gazi Mahallesi sanayi sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun saman yükü elektrik tellerine takıldı. Sürtünme ve kıvılcım nedeniyle samanlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, samanları sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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