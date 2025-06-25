Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını: Saman Yükü Alev Aldı

Kahramanmaraş'ta kamyonun kasasındaki samanlar elektrik tellerine takılarak yandı.

Yangın, Elbistan ilçesinde Orhan Gazi Mahallesi sanayi sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun saman yükü elektrik tellerine takıldı. Sürtünme ve kıvılcım nedeniyle samanlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, samanları sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ