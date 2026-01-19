Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları 2 şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 litre etil alkol, 4 litre alkollü içki ve 12 cep telefonu ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında alkol ve cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılık suçları ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 4 litre alkollü içki, 5 şişe alkol kiti ile 9'u kaçak, 3'ü klonlanmış toplam 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
