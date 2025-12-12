Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta polis, tarihi eser, makaron ve cep telefonu kaçakçılığına karışan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 59 adet Osmanlı sikke, 6 cep telefonu ve 160 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 59 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke, 6 adet farklı markalarda cep telefonu ve 160 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Haberler.com
