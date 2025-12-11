Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve İzinsiz Kazı suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kaçak kazı yapan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Aramalarda 92 adet sikke, 25 adet tarihi obje, 2 adet taş yapı, 4 adet detektör, 1 adet alan tarama cihazı ve 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ