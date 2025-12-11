Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda tarihi obje ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve İzinsiz Kazı suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kaçak kazı yapan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Aramalarda 92 adet sikke, 25 adet tarihi obje, 2 adet taş yapı, 4 adet detektör, 1 adet alan tarama cihazı ve 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
