Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gayberli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Polis ekiplerinin de TOMA araçlarıyla müdahale ettiği yangında iş yerinde bulunan çok sayıda plastik sanayi tipi bidon yandı. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Çevredeki iş yerleri tedbir amaçlı polis ekiplerince boşaltılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı