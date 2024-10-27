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Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

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Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında maddi hasar meydana geldi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Toptancılar Halindeki bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın sonrası ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa

Kahramanmaraş İnceleme İtfaiye Polis

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