Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Toptancılar Halindeki bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın sonrası ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.