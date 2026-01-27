Haberler

Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir inşaatta meydana gelen kazada, kalıp çalışması yapan bir işçi düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir inşaatta meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Malik Ejder Caddesi üzerinde, eski stadyum yanında bulunan inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın 2'nci katında kalıp çalışması yapıldığı sırada ayağının kayması sonucu sırt üstü düşen M.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk dildi. Yaralı işçi,sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

