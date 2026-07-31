Kahramanmaraş’ta iki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta aynı gün içerisinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlk yangın, saat 11.00 sıralarında Göksun ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 helikopter ile diğer kurumlara ait 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın saat 11.38 itibarıyla kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise saat 15.04'te Onikişubat ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 helikopter ile diğer kurumlara ait 5 su ikmal aracı yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.59 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangınlarda 21 personel görev yaparken, çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı