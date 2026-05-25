Kahramanmaraş'ta aranan iki hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan R.K. ile aynı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V.E. isimli hükümlüleri yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı