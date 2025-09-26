Kahramanmaraş'ta İki Ayrı Ev Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın ilçeye bağlı Ortatepe Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde yaşandı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangında ise Saraycık Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Yine vatandaşların dumanları görüp haber vermesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

İnceleme başlatılan her iki yangında da maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ