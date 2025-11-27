Haberler

Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarlada çalışan bir işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, işçiyi hızlıca kurtardı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken kolu hortum sarma makinesine sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgedeki tarlada çalışan bir işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Kolu kurtulan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
