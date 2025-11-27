Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken kolu hortum sarma makinesine sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgedeki tarlada çalışan bir işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Kolu kurtulan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ