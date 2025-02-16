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Kahramanmaraş'ta Hastane Baskını: Kadına 10 Yıl Hapis Cezası

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Kahramanmaraş'ta kadın doğum hastanesinde pompalı tüfekle çalışanları rehin alan B.G. (46) 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 5 Ekim 2024'te meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta kadın doğum hastanesini pompalı tüfekle basıp çalışanlarını rehin alan kadına 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay, Kahramanmaraş'ta 5 Ekim 2024'te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana gelmişti.

Korku dolu anların yaşandığı olayda, pompalı tüfekle hastaneye gelen ve çantasında bomba olduğunu söyleyerek paniğe neden olan B.G.(46), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip yakalanmıştı.

Olay sonrası tutuklanan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

'Silahla tehdit' suçundan dava açılan kadına, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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