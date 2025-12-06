Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta kenevir ekimi, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olan bir hükümlü, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, kenevir ekimi, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı. Yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa