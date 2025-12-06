Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, kenevir ekimi, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı. Yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ