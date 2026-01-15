Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Hırsızlık, nitelikli cinsel saldırı ve öldürme suçlarından aranan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlüler yakalandı.Edinilen bilgilere göre; hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.T., nitelikli cinsel saldırı ve şantaj suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası bulunan A.Y. ve kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan İ.G. isimli hükümlüler gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

