Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik eşliğinde silah göstererek video çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan paylaşan gençlere, tepki yağdı.
TEPKİ YAĞDI
Gençler o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılırken vatandaşlarda tepki gösterdi. Görüntülerde, otomobil arka koltuğunda oturan 2 gencin silah gösterme anları yer aldı.
