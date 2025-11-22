Haberler

Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı

Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı Haber Videosunu İzle
Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik eşliğinde silah göstererek video çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan paylaşan gençlere, tepki yağdı.

  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 17-18 yaşlarındaki gençler araç içinde silahla poz verdi.
  • Gençler silah gösterdiği anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
  • Paylaşılan görüntüler vatandaşlardan tepki gördü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çocuk yaştaki gençlerin araç içinde ellerindeki silahla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşmaları tepki topladı.

Kahramanmaraş'ta çekildiği belirtilen görüntüler tepki çekti. Şehirde 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik açarak silah ile poz verdi.

TEPKİ YAĞDI

Gençler o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılırken vatandaşlarda tepki gösterdi. Görüntülerde, otomobil arka koltuğunda oturan 2 gencin silah gösterme anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! Onlarca hükümlü hastanelik oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi

Ne maç ama! Guardiola'yı kariyerinde ilk kez yendi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Volkan Demirel'in büyük üzüntüsü
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.