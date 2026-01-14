Haberler

Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 272 şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM şube ekipleri merkez Onikişubat ilçesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, jandarmanın aranan şahıslara yönelik operasyonlarında 272 şahsın yakalandığı 25'inin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ve güvenlik uygulamalarında ise 1 tabanca, 9 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

