Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir trafik kazasında beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü mikserin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde Kılılı mevkiindeki meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile 31 AAG 136 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsü mikserin altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
