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Kahramanmaraş'ta Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu
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Kahramanmaraş'ın Oikişubat ilçesindeki bir binanın 3. katında elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın maddi hasara yol açtı.

Kahramanmaraş'ta elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Oikişubat ilçesi Necip Fazıl mahallesindeki 5 katlı bir binanın 3. katında çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın maddi hasara neden oldu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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