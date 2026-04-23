Haberler

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerindeki inşaat alanında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu Zekeriya Muhammed Musto (26), çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahlenin ardından genç işçi ambulansla Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu! Hamaney'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Türk müteahhit Tayland'da yakalandı
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi

İşte Samsunspor-Trabzonspor maçında yarı finale çıkan takım
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş