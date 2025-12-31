Haberler

Kahramanmaraş'ta şüpheli araçtan el yapımı patlayıcı çıktı

Kahramanmaraş'ta şüpheli araçtan el yapımı patlayıcı çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde yapılan denetim sırasında, gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde gazete kağıdına sarılı halde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Fetih Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı genel kontrolde şüpheli bir paket dikkat çekti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yolu da kapatarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanları dedektör köpek yardımıyla araçta detaylı inceleme yaptı. İncelemede gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok