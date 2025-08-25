Kahramanmaraş'ta Düğünde Açılan Ateş Sonucu 9 Kişi Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir düğün sırasında açılan ateş sonucu 22 yaşındaki D.T. ağır yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğünde açılan ateş sonucu bir gencin ağır yaralanmasıyla ilgili 9 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde silahla rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu D.T. (22) boğazından vurularak ağır yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası çalışma başlatan Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada düğünde bulunduğu belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca olaydan sonra Gaziantep'e kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 9 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildiği soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ