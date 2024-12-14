Kahramanmaraş'ta Çıkan İkamet Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu ve incelemelere başlandı.
Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesinde müstakil evde çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrası evin çevresini alevler kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa