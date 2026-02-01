Camide çıkan yangın hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik tesisatından kaynaklanan bir yangın sonucunda cami kullanılmaz hale geldi. Yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı; ancak camide maddi hasar oluştu. Yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Doluca Mahallesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede müdahale edildi.
Yapılan müdahale ile yangın söndürülürken yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Camide maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ
