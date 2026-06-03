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Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması: "Olumsuz bir durum yok"

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, saha taramalarının sürdüğünü ve an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde kentte an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı açıklandı.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.12'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 12.46 kilometre derinlikte oluştuğu ifade edildi. Depremin ardından Kahramanmaraş Valiliği kentte saha taramalarına devam ettiklerini ve an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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