Kahramanmaraş'taki deprem Gaziantep'te de hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.

Deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden 4.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı