Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta 3 hükümlü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan 3 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan 3 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A., kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile yine kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.

Hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi20

Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı18

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

11 kamu görevlisi hakkında karar verildi! Hesabı sorulmayacak
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı