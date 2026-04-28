Kahramanmaraş'ta 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, asayiş ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

