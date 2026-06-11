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Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. yakalandı.

Hükümlüler ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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