Kahramanmaraş Onikişubat'ta iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kahramanmaraş Onikişubat'ta iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı