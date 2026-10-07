Kahramanmaraş Göksun'da rahatsızlanan çoban, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesi Kavşut Yaylası'nda meydana geldi. Bir çobanın dağlık arazide rahatsızlandığı ve hareket edemediği ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda rahatsızlanan çobana ulaşıldı. Bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapılan çoban sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı