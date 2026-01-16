Haberler

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, depremin hafif hissedildiği ve olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesi merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi merkezli saat 13.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Depremin hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

