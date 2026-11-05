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Kahramanmaraş Elbistan'da traktör römorkuna çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Elbistan'da traktör römorkuna çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Elbistan-Ekinözü karayolunda otomobil, traktöre bağlı römorka arkadan çarptı; kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil römorka arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Kalealtı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 E 4626 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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