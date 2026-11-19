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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yürütülen saha ve takip çalışmaları neticesinde; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlü, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı