Kağızman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tacir Tutuklandı

Kağızman'da polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu tacirinden 1'i tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinde uyuşturucu taciri olduğu belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21,65 gram emdirilmiş cannobinoid ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS