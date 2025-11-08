Haberler

Kağızman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tacir Tutuklandı

Kağızman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tacir Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kağızman'da düzenlediği operasyonda 2 uyuşturucu tacirini yakaladı. Yapılan aramalarda 21,65 gram emdirilmiş cannobinoid ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kağızman'da polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu tacirinden 1'i tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinde uyuşturucu taciri olduğu belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21,65 gram emdirilmiş cannobinoid ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 636.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.