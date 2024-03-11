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Kağızman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Kağızman ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde 'Seçim Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, seçim öncesi ve seçim sonrasında alınacak tedbirler ele alındı.

Kağızman'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakamı Okan Daştan, başkanlığında Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde alınacak tedbirler ele alındı.

Seçimin Kağızman'da güvenli ve huzurlu ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gerekli tedbirlerin görüşüldüğü toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. Toplantıya; emniyet, jandarma ve ilgili kurum amirleri katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağızman Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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