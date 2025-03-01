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Kağızman'da 8 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizätör Yakalandı

Kağızman'da 8 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizätör Yakalandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan baskında 8 düzensiz göçmen ve insan ticareti yapan 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenlere idari para cezası uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kağızman'da 8 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenleri sevk etmek için organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce; düzensiz göçmenleri para karşılığında, yasa dışı yollarla ülkeye sokarak, insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre etmek ve ilgili şahısları yakalamak maksadıyla çalışma başlattı.

Yapılan koordineli çalışmalar da düzensiz göçmenleri sevk etmek için organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 ile 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında yakalanarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; adli makamlara sevk edilen 2 organizatör tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

8 düzensiz göçmen hakkında 6458 sayılı kanun gereği toplam 262 bin 912 TL. İdari Para Cezası uygulanarak, idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ağrı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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