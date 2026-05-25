300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular

Kars'ın Kağızman ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 300 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Sürücü ve yolcu son anda atlayarak kurtulurken, hafif yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 300 metre yükseklikten dereye düşen araçtaki 2 kişi, atlayarak kurtuldu.

Kaza, Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyünde meydana geldi. Günindi köyünden Kağızman'a seyir halindeki aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçuruma doğru ilerleyen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, son anda kendilerini araçtan dışarı atarak ölümden kurtuldu. Kontrolden çıkan araç ise taklalar atarak yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
